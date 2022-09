Julien Doré fait son propre clip par surprise

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 566 Karma: 750

Qu'on aime ou qu'on aime pas les frangins Big Flo et Oli, on peut dire qu'ils ont eu une idée plutôt originale.

Ils ont filmé le clip de "coup de vieux" avec Julien Doré, au travers d'un plan séquence, sans que JD soit au courant de rien. Perso je trouve les réactions de Julien très sincères donc c'est plutôt drôle.

Je suis gnangnan ? Peut-être !! Et alors



Bigflo & Oli - Coup de vieux feat. Julien Doré

