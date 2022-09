Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46230 Karma: 24316 Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime à Los Angeles, en Californie, après une fusillade dans la zone.





Skynet Fights Back: Food Delivery Robot Drives Through LA Crime Scene

Contribution le : Aujourd'hui 17:18:09

Aethnight Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/05/2009 17:42 Post(s): 3789 Karma: 518 Les commentaires sur Youtube trouvent ça super mignon, moi j'y vois un moyen simple d'y foutre un engin explosif...

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:01

defds Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime 1 #3

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1971 Karma: 1393 Ca ne pourrait pas marcher à Paris, il se boufferait toutes les poubelles pour finir balancé dans la Seine.

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:46

zoondoz Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 815 Karma: 299 En même temps, si les flics s'étaient bougés un peu, ça ne devait pas être trop compliqué de stopper la machine en se mettant devant plutôt que de rester les bras croisés...

Contribution le : Aujourd'hui 18:04:16