gazeleau La jeunesse face à des objets vintage

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6436 Karma: 5245



Pour faire court: une hôtesse de l'air (elle dit flight attendant = agent de bord) fait le tour de son avion après un vol, voit un gros truc métalique avec plein de fil, crie au b-word (bombe), sa collègue confirme, la sécu appelle des renforts, la police vient, voit le truc, s'arrête, puis calmement se retourne vers les hôtesses et leur demande: "Juste pour savoir, vous êtes nées quand ?" Je ne vous spoile pas, même les non-anglophones comprendront de quel objet mytique des années 80 il s'agit.



Si vous avez d'autres anecdote sur le choc des générations, ... (c'est ce







vivaberthaga Re: La jeunesse face à des objets vintage

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2503 Karma: 2652 La Une jeunesse face à des objets vintage.

Cette partie de la population ne maîtrisant pas suffisamment le langage au point de s'exprimer publiquement avec des onomatopées...

gazeleau Re: La jeunesse face à des objets vintage

@vivaberthaga oui, de même dans la vidéo, l'hotesse elle-même dit avoir honte. Le terme walkman ne lui était pas inconnu, certainement pour avoir déjà vu ça dans les films. C'est une histoire de culture.

