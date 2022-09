Options du sujet Imprimer le sujet

OVH est intervenu pour le redémarrer et c'est reparti.

Dites moi si y a des trucs qui ne marche pas. Tous les services n'ont peut être pas redémarré correctement



Merci pour votre patience , down d'environ 2h Le serveur a planté un peu avant 17hOVH est intervenu pour le redémarrer et c'est reparti.Dites moi si y a des trucs qui ne marche pas. Tous les services n'ont peut être pas redémarré correctementMerci pour votre patience , down d'environ 2h

Koreus tout refonctionne de mon côté sauf les applis J'imagine qu'il faut que @Wiliwilliam contrôle

Et l'heure n'est pas juste si jamais.



Et l'heure n'est pas juste si jamais. tout refonctionne de mon côté sauf les applisJ'imagine qu'il faut que @contrôleEt l'heure n'est pas juste si jamais.

