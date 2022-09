Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un drone attaqué par un faucon 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73997 Karma: 35982 Un drone attaqué par un faucon





Drone Damaged After Hawk Attack

Contribution le : Aujourd'hui 07:32:01

zoondoz Re: Un drone attaqué par un faucon 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 818 Karma: 301 Afin d'assurer la préservation de la population de drones et favoriser leur bien-être, je propose qu'on organise une éradication des faucons... Comme le monde est à l'envers, ça semble logique, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:48