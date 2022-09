Sonnerie Jump de Van Halen au Lycée St Joseph à Dijon

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12391 Karma: 13023

Il paraîtrait que c'est à la mode d'utiliser des intros musicales à la place des sonneries scolaires.



J'ai quitté l'école depuis, oulah, au moins tout ça mais depuis l'année passée, j'y suis retourné um Deutsch zu lernen. Et bien depuis cette rentrée, c'est l'intro de "Under Pressure" de Queen et David Bowie qui sert de sonnerie. Et d'après la prof, c'est pareil dans d'autres établissements.

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:34