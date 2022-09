Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam LCI utilise des images de Fallout pour un reportage sur les bombes nucléaires 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34307 Karma: 12201







Emission complète sur le site de la chaîne :









Ce qui m'a tué c'est cette image. Un vue de coupe, comme pour essayer de comprendre la technologie à l'intérieur.

Gog077 Re: LCI utilise des images de Fallout pour un reportage sur les bombes nucléaires 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1417 Karma: 749 En même temps illustrer un truc que personne n'a jamais vu (d'après ses propos)...



Peut-être que l'idée est de montrer les images d'intox qui traînent sur le net en ce moment ? Mais dans ce cas ça serait pas mal de le préciser.

