Elle joue du piano pour son grand-père atteint de Alzheimer 🎹🎵









(Pour rappel, c'est aujourd'hui la Le grand-père de Sheela (la pianiste de la vidéo) est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il ne se souvient malheureusement plus de sa petite-fille mais dès qu'elle joue du piano, il écoute et apprécie cet instant !(Pour rappel, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer



Re: Elle joue du piano pour son grand-père atteint de Alzheimer 🎹🎵

J'ai appris ce matin que ce n'est pas les mêmes parties du cerveau qui travaillent :

concernant le rationnel, et certains souvenirs, c'est une partie du cerveau,

concernant la musique c'est une autre partie.

Comme pour le bégaiement, il y a des gens gravement bègues quand il s'agit de parler, qui n'ont cependant aucun problème pour chanter.

La nature a de ces tours dans son sac !

