Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un écureuil interrompt une conférence téléphonique 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17323 Karma: 17828

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:56

CrazyCow Re: Un écureuil interrompt une conférence téléphonique 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17120 Karma: 24594



Pour dormir (un peu) moins bête ce soir : quelqu’un qui a peur des écureuils est musophobe. RIP les oreilles des autres participants à la visio

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:18

Turbigo Re: Un écureuil interrompt une conférence téléphonique 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2673 Karma: 1925



Par contre pour des écureuils ? Je connais des plantes anti-moustiques, et je déteste ces bestioles par dessous tout.Par contre pour des écureuils ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:39

Krogoth Re: Un écureuil interrompt une conférence téléphonique 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4085 Karma: 1510

@CrazyCow a écrit:

RIP les oreilles des autres participants à la visio



Pour dormir (un peu) moins bête ce soir : quelqu’un qui a peur des écureuils est musophobe.



Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:04