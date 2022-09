Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund L'art de la relaxation selon un chat (Shorty le chat) 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6590 Karma: 17375 L'art de la relaxation selon un chat (Shorty le chat) :



The Art of Relaxation

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:44

LeFreund Re: L'art de la relaxation selon un chat (Shorty le chat) 0 #3

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6590 Karma: 17375

@Le_Relou a écrit:

@LeFreund

Citation :

@LeFreund a écrit:

c'est nul





@Le_Relou tu as de la chance, parce que la dernière fois que quelqu'un m'a quotté comme ça, y a eu tout un tas de commentaires de râles et de mécontentement, mais moi j'aime bien



bon en même temps tu n'es pas de la team 2005 Citation :tu as de la chance, parce que la dernière fois que quelqu'un m'a quotté comme ça, y a eu tout un tas de commentaires de râles et de mécontentement, mais moi j'aime bienbon en même temps tu n'es pas de la team 2005

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:42