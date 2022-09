Une écolière traînée par un bus scolaire + Un homme lance une grenade pendant une bagarre

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 965 Karma: 793

1. Mon dieu c'est impressionnant de voir ça. Après si elle a jamais eu de formation/avertissement par rapport à ça je trouve le licenciement et l'insulte un peu facile. Perso ça me serait jamais venu à l'idée que ça puisse arriver. Et de plus la sécurité des porte du bus me semble en cause aussi, zéro alarme et ça a air de bien forcer, on dirait que ça aurait été le bras et pas le sac le bras finissait en deux

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:23