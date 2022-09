Options du sujet Imprimer le sujet

Le Petit Théâtre des Opérations - Sofiya Ozerkova : À mort la sorcière !

Le Petit Théâtre des Opérations - Sofiya Ozerkova : À mort la sorcière ! :



Les Sorcières de la nuit étaient des femmes soviétiques qui, aux commandes de vieux coucous durant la Seconde Guerre mondiale, allaient nuitamment distribuer de la bombinette à ces coquins d'Allemands.

