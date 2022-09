Un avion de l'U.S. Navy (se) mange un oiseau

Options du sujet Imprimer le sujet

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6595 Karma: 17380 En Août, un avion T-45C de l'U.S. Navy a eu une collision en vol avec un oiseau causant la mort de celui-ci et la destruction de l'avion mais pas de blessés :





Le pilote aillant réussi à s’éjecter au dernier moment.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34318 Karma: 12229





ça doit être insolite de découvrir ce machin en morceau dans son jardin.



Je suppose que l'oiseau est rentré directement dans l'aspiration d'air? ça du coup:ça doit être insolite de découvrir ce machin en morceau dans son jardin.Je suppose que l'oiseau est rentré directement dans l'aspiration d'air?

C'est fou qu'un seul oiseau puisse abattre un avion de la Navy.

@Inkonito a écrit:

C'est fou qu'un seul oiseau puisse abattre un avion de la Navy.

Ca va donner des idées aux russes qui sont à court de munition Citation :Ca va donner des idées aux russes qui sont à court de munition

