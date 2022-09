Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou l'art de la polémique en France 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2708 Karma: 1592

La revue de presse de Thomas Wiesel: l'art de la polémique en France



édit : posté, 2 secondes après déjà un down ... Pour info c'est de l'humour, si t'es aigri mais du soleil dans ta vie

dommage que l'on ne peux pas voir qui met un down...

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:15