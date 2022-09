Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Cuisinière à bascule dans un bateau 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17335 Karma: 17862

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:13

Krogoth Re: Cuisinière à bascule dans un bateau 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4088 Karma: 1514 Donc ca gere le roulis mais pour le tangage???

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:35

vivaberthaga Re: Cuisinière à bascule dans un bateau 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2519 Karma: 2693 @Krogoth Y'a souvent moins de monde affamé dans ce cas la... Ils préfèrent appâter pour la traîne!

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:51

zoondoz Re: Cuisinière à bascule dans un bateau 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 826 Karma: 302 C'est le même modèle que le mec qui a fait installer sa cuisine par Boulanger. Lui aussi avait ce système mais sur le lave-vaisselle.

Contribution le : Aujourd'hui 21:43:38