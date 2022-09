Options du sujet Imprimer le sujet

La vérité sort de la bouche des enfants

Re: La vérité sort de la bouche des enfants

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10941 Karma: 4790 Un futur dirigeant ?







Edit @Loom- : j'ai compris qu'il explique que sa mère travaille dur pour préparer ce qui est sur la table et que l'invité mange sans respect pour celle-ci, et que par conséquent, il n'est pas le bienvenu dans la maison.

Re: La vérité sort de la bouche des enfants

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2718 Karma: 1601 @Loom- le garçon demande qui est (sont) l'invité (les invités)

un gars réponds que c'est lui,

le petit lui dit qu'il n'est pas le bienvenue

car sa maman est dans la cuisine depuis hier,

alors qu'ils mangent et rentrent direct chez eux

