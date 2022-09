Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un avion F-35B atterrit à la verticale lors d'un show aérien à San Diego (Californie/USA) 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6629 Karma: 17493 Un avion F-35B atterrit à la verticale lors d'un show aérien à San Diego (Californie/USA) :



Miramar 2022 Air Show: F-35B Demo at MCAS Miramar, Sept. 24, 2022.



Je trouve ça impressionnant. Ça me rappelle le film "True Lies" avec Arnold Schwarzenegger (remake du film français La Totale !)

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:38