Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Comment ne pas traverser un peu d'eau 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6632 Karma: 17504 Comment ne pas traverser un peu d'eau :

Vous navigateur est trop vieux



ça à l'air vieux, probablement déjà passé mais je ne l'avais jamais vu

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:40

FMJ65 Re: Comment ne pas traverser un peu d'eau 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14812 Karma: 4671 Ca me dit rien comme DJP.

Par contre c'est marrant comme on le voit arriver à 3km !!!

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:12