c'est moi ou y'a de moins en moins de monde sur Koreus ?



ça fait un bail que je viens, depuis quelques années avant mon inscription, en fait je viens sur le forum de Koreus depuis que j'ai treize ou quatorze berges, j'en ai bientôt trente



ce que je trouve intéressant depuis tout ce temps, c'est de pouvoir vous lire, je réagis pas forcément beaucoup, en fait je fais essentiellement des blagues de merde, mon karma en témoigne, elles sont vraiment nulles.



mais ce forum m'a toujours donné à lire un panel intéressant de ce qu'est la société française (avec une sous représentation féminine assez forte toutefois, je fais un gros check aux femmes de Koreus)



mais à l'ère de l'internet ultra connecté qui tient dans la poche, loin de celui qu'on a connu en étant momes, ados, j'ai l'impression que cette communauté s'épuise et qu'on se retrouve un peu entre vieux. j'aimerais être démenti, je lance le débat !!



j'insuffle l'idée au hamster, mais on pourrait pas s'organiser pour donner un peu plus de visibilité à cette communauté et ramener un peu de jeunesse ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:28