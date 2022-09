Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6640 Karma: 17528

Pro Tip : Ne pas percer un réservoir sans l'avoir vidé avant :

Le résultat final :



Oil, lubricant adds to heavy flames at an oil change station in Belleville



Personne n'a été blessé.

