Comment "désynchroniser" l'historique des recherches Google sur différents appareils ?

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12401 Karma: 13043





Question assez simple : y a-t-il moyen d'empêcher que Google n'affiche l'historique des recherches effectuées sur un appareil A lorsque j'utilise par la suite un appareil B, C voire même Z.



Mon compte Google est connecté sur plusieurs appareils (mon Smartphone, ma tablette privée, mon PC et ma tablette professionnelle) et par exemple, ça me fait toujours chier quand j'utilise ma tablette professionnelle de voir la dernière recherche que j'ai effectuée dans le privé.



Alors je vous vois venir avec des allusions au porno au boulot mais je vous rassure, ça fonctionne aussi dans l'autre sens : ça m'emmerde de voir les recherches que j'ai faites au travail lorsque je rentre à la maison et que je suis sur mon PC par exemple.



Autre exemple, ma tablette privée est aussi celle utilisée par ma femme. Résultat, quand je veux lui faire une surprise comme regarder le numéro de téléphone d'un resto sur mon Smartphone, bah ça apparaît ensuite sur la tablette et si elle va dessus avant moi, ben la surprise est un peu niquée.



Contribution le : Aujourd'hui 09:16:30