LeFreund Quand tu oublie ce que tu devais faire + Tentative de meurtre à une station service + Dents Vampire

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6640 Karma: 17526 Une personne oublie qu'elle doit sécuriser une échelle et prend son téléphone dans la main à la place :

Une personne tente d'en écraser une autre à une station service :

Dents de vampire pour halloween :

CrazyCow Re: Quand tu oublie ce que tu devais faire + Tentative de meurtre à une station service + Dents Vampire

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17137 Karma: 24626 J’ai l’impression que l’échelle n’est vraiment pas assez inclinée.

Si elle avait posé le pied contre le bas de l’échelle elle aurait eu ses 2 mains de libre pour utiliser son téléphone 1. En posant la main sur le bord de l’échelle ça n’allait pas faire une grosse différence de toute façonJ’ai l’impression que l’échelle n’est vraiment pas assez inclinée.Si elle avait posé le pied contre le bas de l’échelle elle aurait eu ses 2 mains de libre pour utiliser son téléphone

