[Teaser] Astérix et Obélix : L’empire du milieu

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12402 Karma: 13043





Pour moi, les seuls et uniques resteront Clavier et Depardieu. Depuis que Clavier n'est plus là, j'ai jamais accroché. Et là, première fois sans Depardieu, sorry, ce sera encore sans moi. Par curiosité, j'ai été voir le casting sur Wiki, c'est vraiment le foutoir :



Guillaume Canet : Astérix

Gilles Lellouche : Obélix

Vincent Cassel : César

Jonathan Cohen : Graindemaïs

Julie Chen : la princesse Fu Yi

Leanna Chea : Tat Han

Marion Cotillard : Cléopâtre

Pierre Richard : Panoramix

Ramzy Bedia : Epidemaïs

Linh-Dan Pham : l'Impératrice

José Garcia : Biopix

Bun Hay Mean : Deng Tsin Qin

Manu Payet : Ri Qi Qi

Tran Vu Tran : le prince du Deng

Zlatan Ibrahimović : Antivirus

Philippe Katerine : Assurancetourix

Jérôme Commandeur : Abraracourcix

Audrey Lamy : Bonemine

Vincent Desagnat : Perfidus

Franck Gastambide : Barbe Rouge

Laura Felpin : Carioca

Issa Doumbia : Baba

Angèle : Falbala

Bigflo et Oli : Abdelmalix et Toufix

Orelsan : Titanix

Mcfly et Carlito : Radius et Cubitus

Thomas VDB : Sinus

Marc Fraize : Plexus

Chicandier : Ordralfabétix

Tatiana Gousseff : Ielosubmarine

Matthieu Chedid : Remix

Samuel Hibon : Lapsus



Puis bon, je crois que rien n'arrivera jamais à la cheville de Mission Cléopâtre, le meilleur à tout jamais Oulah...Pour moi, les seuls et uniques resteront Clavier et Depardieu. Depuis que Clavier n'est plus là, j'ai jamais accroché. Et là, première fois sans Depardieu, sorry, ce sera encore sans moi. Par curiosité, j'ai été voir le casting sur Wiki, c'est vraiment le foutoir :Guillaume Canet : AstérixGilles Lellouche : ObélixVincent Cassel : CésarJonathan Cohen : GraindemaïsJulie Chen : la princesse Fu YiLeanna Chea : Tat HanMarion Cotillard : CléopâtrePierre Richard : PanoramixRamzy Bedia : EpidemaïsLinh-Dan Pham : l'ImpératriceJosé Garcia : BiopixBun Hay Mean : Deng Tsin QinManu Payet : Ri Qi QiTran Vu Tran : le prince du DengZlatan Ibrahimović : AntivirusPhilippe Katerine : AssurancetourixJérôme Commandeur : AbraracourcixAudrey Lamy : BonemineVincent Desagnat : PerfidusFranck Gastambide : Barbe RougeLaura Felpin : CariocaIssa Doumbia : BabaAngèle : FalbalaBigflo et Oli : Abdelmalix et ToufixOrelsan : TitanixMcfly et Carlito : Radius et CubitusThomas VDB : SinusMarc Fraize : PlexusChicandier : OrdralfabétixTatiana Gousseff : IelosubmarineMatthieu Chedid : RemixSamuel Hibon : LapsusPuis bon, je crois que rien n'arrivera jamais à la cheville de Mission Cléopâtre, le meilleur à tout jamais

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:54