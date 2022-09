Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74027 Karma: 36009 Une femme a voulu escalader une cloture mais a coincé son t-shirt.



Contribution le : Aujourd'hui 15:12:08

PurLio Re: Une femme accroché par le maillot 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12404 Karma: 13045 Afficher le spoil Si vous attendez un bout de nichon, passez votre chemin

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:04

gazeleau Re: Une femme accroché par le maillot 0 #4

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6465 Karma: 5270 PurLio non, mais le final est tout à fait satisfaisant ^^ Afficher le spoil ... la chute dans les orties, gnark gnark gnark non, mais le final est tout à fait satisfaisant ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:36