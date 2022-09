Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Quand la musique est bonne bonne bonne bonne, quand la musique 2 #1

Inscrit: 14/05 15:52:52 Post(s): 212 Karma: 359

Perso, je trouve que c'est moins hypocrite que les casques à fond qui ne sont pas sur les oreilles.

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:55