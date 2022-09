Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Les flatulences du dieu de la mer Njörd... #1

Je m'installe



Andreï VAITOVICH - VIDÉO : les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 touchés par des fuites de gaz inexpliquées en pleine mer Baltique. Andreï VAITOVICH -VIDÉO : les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 touchés par des fuites de gaz inexpliquées en pleine mer Baltique.

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:15

CrazyCow Re: Les flatulences du dieu de la mer Njörd... #3

Je poste trop

Les remous ont quand même un diamètre de 250 mètres pour l'un et 1 km pour l'autre !



Contribution le : Aujourd'hui 19:08:15

zoondoz Re: Les flatulences du dieu de la mer Njörd... #5

Je suis accro

Si ça c'est des flatulences, attention au petit génie qui aura l'idée de faire un pet-o-flamme...

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:55