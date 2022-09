Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Projet autour de l'agoraphobie et du trouble panique 2 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1390 Karma: 1793 Bonjour,



Je souhaite réunir des témoignages de personnes souffrant d'agoraphobie dans un ouvrage qui permettra à ceux qui ne connaissent pas de savoir à travers ces histoires ce que vivent ces personnes au quotidien. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal cette phobie et que vous auriez des questions que je pourrais inclure ?



En effet, ces témoignages se feront sous forme de questions/réponses donc si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que chaque intervenant réponde, c'est le moment de m'en faire part.

Contribution le : Aujourd'hui 18:27:33

LeFreund Re: Projet autour de l'agoraphobie et du trouble panique 0 #2

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6656 Karma: 17567













Pourquoi ne pas faire une grande réunion avec plein de monde dans une petite salle pour présenter l'ouvrage? Pourquoi ne pas faire une grande réunion avec plein de monde dans une petite salle pour présenter l'ouvrage? Bonne initiative!

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:35