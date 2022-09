La métamatière et la symbiose des univers

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 103 Karma: 107

L'énergie qui anime les êtres matériels est l'instinct. Il n'y a pas l'ombre d'une intelligence dans l'univers de matière sauf chez les humains. Tout vit d'instinct.

L'énergie qui anime les êtres métamatériels est l'intelligence. Il n'y a pas l'ombre d'un instinct dans l'univers de métamatière sauf chez les esprits. Tout vit d'intelligence.



Les univers matériel et métamatériel vivent en symbiose. Ils s'échangent leur énergie : L'univers de matière transfère son instinct chez son partenaire métamatériel qui en a fondamentalement besoin.

L'univers de métamatière transfère son intelligence chez son partenaire matériel qui en a aussi fondamentalement besoin.



L'univers de matière récupère l'intelligence métamatérielle via les humains lesquels la diffusent dans l'environnement instinctif. L'intelligence veille au bon fonctionnement d'une biodiversité matérielle totalement instinctive.

La nature de métamatière récupère l'instinct matériel via les esprits qui le diffusent dans l'environnement intelligent. L'instinct veille au bon fonctionnement d'une biodiversité métamatérielle totalement intelligente.



Les univers matériel et métamatériel utilisent deux espèces transmettrices d'énergie pour le fonctionnement de leur symbiose : l'espèce humaine, située coté matériel et l'espèce esprit, située coté métamatériel.



L'univers de matière a un besoin vital de l'intelligence récupérée dans le Métamatériel par les humains. Il est composé de deux choses : d'une structure de matière (de l'infiniment grand à l'infiniment petit) et d'une personnalité : les biodiversités installées sur les planètes habitables. Sans elles il ne serait qu'une structure de matière blafarde. Sans vie. Encore faut-il que ces biodiversités soient saines. Il cherche donc à empêcher leur cancérisation. Sa structure de matière ne se corrompt jamais au contraire des biodiversités qui ont tendance à le faire si elles ne sont pas assistées par l'intelligence. C'est le motif de la symbiose de l'univers de matière avec l'univers de métamatière. Le Métamatériel lui fournit l'intelligence nécessaire au maintient des biodiversités idéales installées sur les planètes habitables par l'intermédiaire d'une symbiose plus petite : la symbiose des humains et les esprits.



Les univers matériel et métamatériel ne peuvent pas se transférer directement leur énergie ; une barrière infranchissable les sépare. La barrière entre la matière et la métamatière. Ils doivent passer par la symbiose des humains et des esprits. Pour mener à bien leur rôle de transmetteur d'énergie, ces deux espèces ont l'énergie des deux mondes : l'instinct et l'intelligence. Les humains sont instinctifs au plus haut degré parce qu'ils vivent dans un environnement exclusivement instinctif. Ils sont aussi intelligents. Les esprits sont intelligents au plus haut degré parce qu'ils vivent dans un environnement exclusivement intelligent. Ils sont aussi instinctifs.



Humains et esprits ont une communauté de sort. Ils sont compatibles. Ils sont programmés pour vivre en symbiose. Elle est la seule et unique liaison entre les univers matériel et métamatériel. Sans elle, pas de transfert d'énergie possible, pas de symbiose des univers, pas d'univers.



Tant que les humains restent en communication avec leur partenaire esprit qui leur transfert l'intelligence saine, tout va bien pour eux et pour la biodiversité matérielle qui profite de leur heureux comportement . S'il coupent unilatéralement la symbiose, leurs comportements intelligents deviennent anarchiques. Ils nuisent plus qu'ils n'harmonisent. Le pire des scénarios pour la nature de matière qui ne peut rein faire. Elle ne peut que subir. Réputée invulnérable face à l'instinct elle devient vulnérable face à l'intelligence.



Le processus se répète coté métamatériel. Grace à leur symbiose, les esprits récupèrent l'instinct en provenance des humains et le diffuser dans la nature de métamatière qui en a fondamentalement besoin. Sans apport d'instinct sain la personnalité intelligente de cet univers a tendance à se corrompre.

