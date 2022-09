Iranian bella ciao

Options du sujet Imprimer le sujet

L'hymne historique des partisans antifascistes venu d'un pays qui vient à l'instant de resigner avec une fan de mussolini, chanté dans un pays qui lui ne veut plus de son régime liberticide.



Les paroles originales en italien sont ici chantées en persan. Je n'ai pas la traduction.







J'ai pas la trad, j'imagine comme la version italienne, j'ai des frissons.

"El pueblo unido, rama sera vencido" Le peuple unit, ne sera jamais vaincu

Bon je reste derrière mon ordi, mais c'est beau

"El pueblo unido, rama sera vencido" Le peuple unit, ne sera jamais vaincu

Bon je reste derrière mon ordi, mais c'est beau

J'ai entendu ça à la radio j'avais la larme à l'œil.

J'hésite à la proposer pour le Koreu-Zic-Loto, mais vu la bombe politique...



J'hésite à la proposer pour le Koreu-Zic-Loto, mais vu la bombe politique...

Il faut savoir que c'était le chant partisan lors de la révolution iranienne en 79 !

@FMJ65 les partisans de Khomeiny ? Merci de l'info. L'histoire est tortueuse tout de même. Les révolutions ne mènent pas vraiment là où on veut.

Edit: Tu aurais une source ?



Edit: Tu aurais une source ?

@FMJ65 T'es sûr ? Je vois aucune info là-dessus.

