Koreus Un cycliste se prend des ballons + Fillette vs Araignée

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74050 Karma: 36035 Un cycliste se prend des ballons en évitant une voiture





Balloons Break Bicyclist's Fall || ViralHog





Une fillette a un nouvelle amie, l'araignée





Fearless Toddler Makes Friends With House Spider || ViralHog

Aujourd'hui 08:54:28

alfosynchro Re: Un cycliste se prend des ballons

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10952 Karma: 4800 Surprenant qu'il ne s'en prenne pas tout de suite à l'automobiliste fautif.

A moins que dans ce pays les automobilistes soient prioritaires...

Aujourd'hui 09:00:12

gazeleau Re: Un cycliste se prend des ballons

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6506 Karma: 5314 même si les ballons ont amorti le choc, le cycliste doit être KO.



Note quand même pour plus tard: remettre des freins sur le biclou, ça semble pouvoir servir parfois. La semelle de chaussure ne suffit pas.

Aujourd'hui 09:07:23