Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- 1min30 de chaos 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14339 Karma: 10575 Un début de bagarre, une interpellation, un accident, un autre début de bagarre, une évasion, une course poursuite, une interpellation, et un pare-brise qui retrouve son éclat. Le tout en moins d’une minute trente.





Contribution le : Aujourd'hui 09:04:22

PurLio Re: 1min30 de chaos 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12419 Karma: 13089 Le tout filmé verticalement.

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:02