Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Le jeu du clou et du marteau 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74051 Karma: 36035 Deux équipes s'affrontent pour planter un clou avec un marteau





Workers Play a Thrilling Game With Hammer and Nail

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:08

gazeleau Re: Le jeu du clou et du marteau 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6508 Karma: 5315 On reconnait les vrais: ils se freinent à ne pas donner plus d'1 coup.

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:40

PurLio Re: Le jeu du clou et du marteau 0 #3

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12419 Karma: 13090 Ce final haletant ! Je viens de perdre 150 secondes de ma vie, et je ne les ai même pas vues passer ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:15

gazeleau Re: Le jeu du clou et du marteau 0 #5

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6508 Karma: 5315 @yayabe Ils sont plus que 2 à être nuls et bourrés ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:11

AshySlashy Re: Le jeu du clou et du marteau 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7828 Karma: 1075

@yayabe a écrit:

Ils sont bourrés où vraiment nuls? (ou les deux)



Un peu des deux, mais le marteau est un peu petit, ça aide pas Citation :Un peu des deux, mais le marteau est un peu petit, ça aide pas

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:57

-Flo- Re: Le jeu du clou et du marteau 0 #7

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14340 Karma: 10575 Perso j'aurais peut-être réussi à faire pire en m'illustrant dans ma spécialité : tordre le clou en ne tapant pas bien dans l'axe. Et là c'était la défaite assurée sous les insultes de mon équipe...

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:46