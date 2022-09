Journaux de vulgarisation scientifique

Je suis accro Inscrit: 23/05/2007 16:48 Post(s): 756 Karma: 70





Connaitriez vous un magazine/journal qui existe au format papier de vulgarisation scientifique en français, accessible et de bonne qualité ?

Du style mais autre que :

- Science & vie qui j'ai entendu dire que ce n'est plus ce que c'était. (Articles racoleurs etc..)

- Epsiloon : Je connais déjà

- Carnets de science (CNRS) : Idem je connais déjà



Contribution le : Aujourd'hui 10:53:44