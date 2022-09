Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Fall in hole Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Bonjour je vous propose un petit jeu d'énigmes à difficulté progressive.



Il y a en tous 50 casses têtes logiques, mathématiques, puzzles, culture générale, manipulation dans l'espace...



Il est gratuit et l'inscription n'est pas obligatoire, mais utile si on souhaite sauvegarder sa progression.



Pour qu'il soit accessible à tous je l'ai fait en anglais, si réponse il faudra donc la taper en anglais.



- manque un système d'indice, les pastilles où il faut cliquer pour changer de couleur et obtenir un score, je me suis arrêté là et je n'irais pas plus loin

- gif d'animation quand tu donnes une mauvaise réponse, hormis faire du repompage pour ajouter du fun (tu as dû le penser), je pense qu'il faut le supprimer. Soit tu fais un truc original à toi, soit tu fais simplement un message basique indiquant que c'est une mauvaise réponse, ça n'apporte rien le gif (c'est mon avis)

- descendre le message mauvaise réponse pour qu'il soit superposé à l’énigme quand il apparait, on ne sait pas trop quoi regarder quand on donne une mauvaise réponse et au début on ne sait pas qu'on donne une mauvaise réponse, car on a tendance à regarder le timer pour la prochaine réponse.



Sinon, je ne sais pas si tu en as, mais pour mettre un peu de rythme, après avoir ajouté un système d'indice , c'est peut-être imaginer des énigmes à faire dans un temps imparti (pour chaque tentative, tu as des valeurs différentes, etc...)





Tu as fait cela avec quel outil / langage ?





@BalleAuCentre a écrit:

manque un système d'indice, les pastilles où il faut cliquer pour changer de couleur et obtenir un score, je me suis arrêté là et je n'irais pas plus loin



C'est un mastermind. C'est vrai que si tu ne connais pas le principe du jeu t'es mal barré



J'ai arrêté ici.



Je ne sais pas quoi faire avec le parme. J'y réfléchirai un peu plus tard pour trouver une logique autre que celle que j'ai pour l'instant. (<--- un peu le but de ce genre de mini-jeu d'ailleurs)

C'est bon je l'ai passé (-_-) je suiss un peu bébête.



Super sympa! Merci pour le partage.



edit:

