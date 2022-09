Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Teindre une cascade pour une "Gender party" 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34349 Karma: 12275





Un couple de Tangará da Serra au Brésil a décidé de teindre une cascade en bleue. L'objectif: annoncer que l'enfant qu'ils attendent est un garçon. Les vidéos publiées sur Instagram ont été supprimées après le contrecoup. Le couple est sous le coup d’une enquête.

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:54

gazeleau Re: Teindre une cascade pour une "Gender party" 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6512 Karma: 5317 Tiens je vais faire ma gender revelation party dans le chateau d'eau potable de ma ville, une bonne idée ? Je pense utiliser du perchlorocyanure de fer si c'est une fille et du chlorure de méthylthioninium si c'est un garçon.

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:08