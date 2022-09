2 tennismen en viennent aux mains

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 4141 Karma: 1122









"Quand un joueur se permet de dire 'f... you' à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m'empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font, a déclaré le Français à propos du 247e joueur mondial. En tout cas, il m'a menacé et m'a demandé de l'attendre à la sortie du court. Chose que j'ai faite évidemment mais j'ai eu du mal à le trouver pendant 10 minutes. Effectivement, il était caché de l'autre côté derrière six personnes de la sécurité".

Huesler renvers Carreno Busta

