ASCIIART et logiciel gratuit

Salut, c'est moi Enrico Iglésias.

Comme vous le savez tous je suis un grand passionné d'art et tout particulièrement d'art "minimaliste" comme le pixel art ou mieux L’ASCII art.

Pour rappelle l'art ASCII à la base c'est ça :



Image d'archive: source: article internet en anglais.



https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/the-lost-ancestors-of-ascii-art/283445/













Sauf que nous somme en 2000 et ça a évolué regardez moi ces beautés Muy caliente :

twitter #playscii https://twitter.com/hashtag/playscii?src=hashtag_click













Si je faisais de la programmation avec un but précis je serais jaloux de lui. Mais il n'en est rien



Je vous ai mis des images directement en lien avec un programme qui s’appelle Playscii [





Dans le même genre il y a





gallery





















---------------parenthèse--------------------------------------------



Pour ce qui est de l'éternel débat entres les ASCII puriste et la nouvelle génération il est évident qu'a la vue des ces images l'ont comprends que je suis une personne ouverte à l'art en générale.



Hé en même temps ne suis-je pas chanteur, danseur ?



---------------fin de parenthèse--------------------------------------



Ces programmes couplés avec d'autres bidules ça permet de faire de jolies choses comme :

petit plus jeux vidéo :

Wikipedia Dwarf Fortress

Stone Story RPG Steam

et par le créateur de rexpaint cogmind







