Cherche Kopains pour faire des Kabanes (The Forest)

J'aime glander ici Inscrit: 04/02/2005 21:48 Post(s): 5669 Karma: 240





Y'en-a-t 'il parmi vous qui jouent à The Forest et qui veulent faire des Kabanes avec moi ?? Et éventuellement sauver Timmy si on a le temps ?



Pour ceux qui savent pas, the Forest c'est ça :



La vidéo est déjà passée :



The Forest Trailer 2 Salut les Kopains !Y'en-a-t 'il parmi vous qui jouent à The Forest et qui veulent faire des Kabanes avec moi ?? Et éventuellement sauver Timmy si on a le temps ?Pour ceux qui savent pas, the Forest c'est ça :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic106533.html The Forest Trailer 2

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:20