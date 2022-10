Robe peinte en spray en live lors d'un défilé

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4001 Karma: 2306



Ce vendredi, a la Fashion Week de Paris, la mannequin Bella Hadid s'est fait "peindre" sa robe à même la peau par 2 personnes avec des spray. La robe a été finalisée par une autre personne a l'aide une paire de ciseaux avant de pouvoir défiler. Une création des designers Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant.

