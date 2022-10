Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Vu sur l'Himalaya et le mont Everest depuis un drone 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2778 Karma: 1669





https://twitter.com/hvgoenka/status/1575827332413419520

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:12

JCM77 Re: Vu sur l'Himalaya et le mont Everest depuis un drone 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1268 Karma: 1266



Sinon, plus sérieusement, je suis une quiche en physique mais... il y a suffisamment d'air à plus de 9000 m pour porter un drone ? Flight Simulator 2020 réglages UltraSinon, plus sérieusement, je suis une quiche en physique mais... il y a suffisamment d'air à plus de 9000 m pour porter un drone ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:27

poiuytreza525 Re: Vu sur l'Himalaya et le mont Everest depuis un drone 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3576 Karma: 1097

@JCM77 a écrit:

Flight Simulator 2020 réglages Ultra



Sinon, plus sérieusement, je suis une quiche en physique mais... il y a suffisamment d'air à plus de 9000 m pour porter un drone ?



Ils arrivent bien à faire voler un drone sur Mars, alors à côté ça doit pas être si difficile. Citation :Ils arrivent bien à faire voler un drone sur Mars, alors à côté ça doit pas être si difficile.

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:10

Krogoth Re: Vu sur l'Himalaya et le mont Everest depuis un drone 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4104 Karma: 1521

@JCM77 a écrit:

Flight Simulator 2020 réglages Ultra



Sinon, plus sérieusement, je suis une quiche en physique mais... il y a suffisamment d'air à plus de 9000 m pour porter un drone ?



A la NASA ils ont bien un drone qui vole sur Mars avec 1% de la pression atmospherique de la terre pour 1/3 de sa gravité. Et il n'est pas tant modifié que ca Citation :A la NASA ils ont bien un drone qui vole sur Mars avec 1% de la pression atmospherique de la terre pour 1/3 de sa gravité. Et il n'est pas tant modifié que ca

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:36