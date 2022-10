Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Irréductibles chinois 2 #1

Inscrit: 09/10/2011 11:09

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:27

Loom- Re: Irréductibles chinois 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8676 Karma: 3701 Ils lui ont aménagé tout l'espace disponible pour se garer maintenant, c'est top.

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:12

FMJ65 Re: Irréductibles chinois 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14839 Karma: 4688 Ca fait plaisir de voir qua dans ce pays, toute notion d'individualisme n'a pas (encore ..) été totalement abolie !

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:24

Kratos2077 Re: Irréductibles chinois 0 #4

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1013 Karma: 448 Le terrain n’est pas grand mais au moins il n’y a pas de vis à vis

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:17