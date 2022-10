Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Tentative de vol sur un chauffeur Uber

Inscrit: 09/10/2011

Uber Driver's Dash Cam Captures Attempted Theft || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:36

Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5821 Karma: 3416 Réaction assez rapide !

Par contre, le voleur savait où était ce qu'il cherchait:o

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:16