Une petite chanson sur l'appropriation culturelle :

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2006 Karma: 1981

CrazyCow Je ne sais pas pour BRADAFRAMANADAMADA (oui, je copie colle et j'ai la flemme de passer le core en minuscule), mais cet été, le groupe de reggae Lauwarm s'est vu contraint d'annuler deux concerts à Berne pour cause d'appropriation culturelle.

Pareille pour Ronja Maltzahn à Hannovre en mars et Mario Parizek en août à Zurich.

Leurs crimes ? Etres blancs avec des dreads.

Ce problème ne date pas d'hier comme le montre



Sur ceux, je vais me remettre un petit morceau genre Scatterlings Of Africa histoire de rendre hommage à un grand appropriateur culturel. Je ne sais pas pour BRADAFRAMANADAMADA (oui, je copie colle et j'ai la flemme de passer le core en minuscule), mais cet été, le groupe de reggae Lauwarm s'est vu contraint d'annuler deux concerts à Berne pour cause d'appropriation culturelle.Pareille pour Ronja Maltzahn à Hannovre en mars et Mario Parizek en août à Zurich.Leurs crimes ? Etres blancs avec des dreads.Ce problème ne date pas d'hier comme le montre cet article de CNN.Sur ceux, je vais me remettre un petit morceau genre Scatterlings Of Africa histoire de rendre hommage à un grand appropriateur culturel.

Contribution le : Hier 00:47:23

Edité par Staffie sur 3/10/2022 22:09:55