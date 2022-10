Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu n'as pas de vrais instruments sous la main 10 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6693 Karma: 17713 Quand tu n'as pas de vrais instruments sous la main :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 02/10 22:59:41

zoondoz Re: Quand tu n'as pas de vrais instruments sous la main 1 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 856 Karma: 322 Je ne suis franchement pas musique électronique mais ça, ça me plaît. Je déteste les gens samplent la musique des autres plutôt que de créer. Là, rien à redire, c'est créatif !

Contribution le : Hier 09:57:32