Lancer une pierre dans des sables mouvants :

il me semble, que ce n'est pas du sable mais de la cendre qui flotte sur l'ocean,

l'endroit de la vidéo doit se situé dans le pacifique, coté asie.

ya un volcan au sud du japon qui sort ± de l'eau et qui fout le bordel.

la cendre est si fine qu'elle est hydrophobe et se dilue très mal dans l'eau et est très légère et aérée, donc elle flotte.

c'est pour ça que le caillou passe direct à travers.

Contribution le : Hier 11:21:24