Jinroh Triche dans un concours de peche.

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5597 Karma: 8695 Lors du Lake Erie Walleye Trail, le supposé vainqueur avait plombé ses prises. Il etait a 2 doigt de se faire lyncher. 29 000 dollars de récompense pour le vainqueur tout de meme.



Walleye Tournament Cheaters Got Busted! Clear video (Chase Cominsky, Jake Runyan)

Hier 12:04:37

Loom- Re: Triche dans un concours de peche.

Ahah tricheur plombé.



Le gars il est grillé pour les concours l.



Le gars il est grillé pour les concours l.

Hier 12:13:45

Wiliwilliam Re: Triche dans un concours de peche.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34368 Karma: 12320 Il va vite devenir un paria si c'est dans un petit patelin où tout le monde se connait.

Hier 12:15:26

membre06 Re: Triche dans un concours de peche.

ça veut dire que ce genre de vérification n'est jamais faites?

Comment ont-ils eu l'idée de le faire ce coup ci ?

Comment ont-ils eu l'idée de le faire ce coup ci ?

Hier 13:23:30

zoondoz Re: Triche dans un concours de peche.

FMJ65

Vu le cours des matières premières, tu as raison, ça vaut le coup de demander gentiment

Vu le cours des matières premières, tu as raison, ça vaut le coup de demander gentiment Vu le cours des matières premières, tu as raison, ça vaut le coup de demander gentiment

Hier 16:38:10

mawt1 Re: Triche dans un concours de peche.

@membre06



Ils ont eu un doute lors de la pésée à la fin



Ils ont eu un doute lors de la pésée à la fin

Hier 16:52:41

FMJ65 Re: Triche dans un concours de peche.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14850 Karma: 4697 Le plus marrant serait qu'il gagne le concourt ... sans les plombs !

Hier 16:53:39

pseudobad Re: Triche dans un concours de peche.

Je m'installe Inscrit: 24/05/2018 11:43 Post(s): 114 Karma: 100

@membre06 a écrit:

ça veut dire que ce genre de vérification n'est jamais faites?

Comment ont-ils eu l'idée de le faire ce coup ci ?



Pas un spécialiste du sujet, mais voilà ce que j'ai lu:

Ils (équipe de 2) gagnent souvent des concours de pêche (> 300 000 $ de gains). Il y avait des soupçon de triche. L'un d'eux aurait même été disqualifié sur un précédent concours car il n'a pas réussi à passer le détecteur de mensonge. Citation :Pas un spécialiste du sujet, mais voilà ce que j'ai lu:Ils (équipe de 2) gagnent souvent des concours de pêche (> 300 000 $ de gains). Il y avait des soupçon de triche. L'un d'eux aurait même été disqualifié sur un précédent concours car il n'a pas réussi à passer le détecteur de mensonge.

Hier 17:20:57

CrazyCow Re: Triche dans un concours de peche.

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17178 Karma: 24725 C'est pas plutôt le concours de celui qui a la plus grosse voix ?

Hier 17:44:49

zoondoz Re: Triche dans un concours de peche.

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 856 Karma: 322

L'agence antidopage des concours de pêche est équipée de détecteur de mensonges... C'est beau le "sport" !

Hier 18:23:34