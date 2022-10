Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Salut à toi jeune entrepreneur, le retour de JP Fanguin 5 #1

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 575 Karma: 765 Désolé de faire ça, mais la fin est vraiment inattendue.





La question est vite répondue



ça montre qu'il est vraiment au 2nd degré

Contribution le : Hier 15:36:51

alfosynchro Re: Salut à toi jeune entrepreneur, le retour de JP Fanguin 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10981 Karma: 4821 Pas trop mal la mise en scène.

Ha ! Les nanas qui lui piquent sa montre et je n'sais quoi à la fin !

Contribution le : Hier 15:48:50

Wiliwilliam Re: Salut à toi jeune entrepreneur, le retour de JP Fanguin 4 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34368 Karma: 12320

@Maitre_Cube a écrit:

ça montre qu'il est vraiment au 2nd degré



ça montre simplement que cette vidéo est à prendre au second degré.

J'en dirais pas autant du contenu qui l'a rendu viral. Citation :ça montre simplement que cette vidéo est à prendre au second degré.J'en dirais pas autant du contenu qui l'a rendu viral.

Contribution le : Hier 16:08:20