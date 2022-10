Petit rappel: ne pas mélanger les produits d'entretien

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6546 Karma: 5358

Les vidéos tiktok où on mélange les couleurs, c'est beau mais c'est moche !



Mélanger par exemple vinaigre et javel, ça dégage du chlore et vous axphyxie.

En général, les produits d'netretien sont acides, ou basiques. A part vous gazer au sens intoxiquer du terme, les mélanger peut aussi exploser. même un chien ne s'y trompe pas:



Contribution le : Hier 15:37:19