L'ouragan Ian à Ft Myers Beach



15ft Storm Surge Washes Away Homes in Ft. Myers Beach - Hurricane Ian

FMJ65 Re: L'ouragan Ian à Ft Myers Beach

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14850 Karma: 4697 La vache ! Impressionnant ! Je pensais à des vagues mais pas à une montée des eaux pareille !!!!

Gog077 Re: L'ouragan Ian à Ft Myers Beach

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1432 Karma: 762 Ça fait frissonner avec ce son. Cette violenceÇa fait frissonner avec ce son.

