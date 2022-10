Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Quant un train de marchandises percute un semi remorque



Hier 19:39:04

Asmodee88 Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque



@Krogoth a écrit:

C'est quoi cette ceinture???

une ceinture pas attaché ^^ Citation :une ceinture pas attaché ^^

Hier 20:59:25

Ptiteuf69 Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque

"STOP" juste après un passage à niveau sans barrière ? On en parle du"STOP"juste après un passage à niveau sans barrière ?

Hier 21:41:42

Krogoth Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque



@Asmodee88 a écrit:

Citation :

@Krogoth a écrit:

C'est quoi cette ceinture???

une ceinture pas attaché ^^



Même pas sûr. J'ai l'impression d'une ceinture sans prétensionneur surtout mais ca reste quand même étrange. On a aussi l'impression d'une ceinture élastique... Citation :Même pas sûr. J'ai l'impression d'une ceinture sans prétensionneur surtout mais ca reste quand même étrange. On a aussi l'impression d'une ceinture élastique...

Hier 23:02:18

Z_ack Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque

En tout cas je suis impressioné par comment il se fait balancer à l'intérieur, alors qu'avec la caméra exterieur on a l'impression que c'était un petit choc

Aujourd'hui 05:06:20

Asmodee88 Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque

@defds sur redit il explique qu'il fait semblant de la mettre car il y a un flic en face, donc pour pas ce faire arrêter. D'ailleurs si tu regardes bien il ne l'a clip nul part il l'a balance sur le côté, il doit avoir un mécanisme qui bloc un peu l'enrouleur auto de la ceinture

Aujourd'hui 07:07:31

gazeleau Re: Quant un train de marchandises percute un semi remorque



@Kilroy1 a écrit:

Quant un train de marchandises percute un semi remorque



Si tu tiens à commencer par 'Quant', il faudrait dire:

Quant au train de marchandises, il percute un semi-remorque.



de rien ^^ Citation :Si tu tiens à commencer par 'Quant', il faudrait dire:Quant au train de marchandises, il percute un semi-remorque.de rien ^^

Aujourd'hui 08:51:19